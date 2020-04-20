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Российские военные медики отметили праздник Пасхи в Бергамо

Ян Брацкий
05:22 20.04.2020
Торжественный молебен отслужил настоятель прихода Владимирской Иконы Божьей Матери города Бергамо иерей Олег.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военнослужащие, выполняющие задачи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в итальянской Ломбардии отметили праздник православной Пасхи. Торжественный молебен отслужил настоятель прихода Владимирской Иконы Божьей Матери города Бергамо иерей Олег.

Молебен состоялся на месте временной дислокации базы обеспечения армейской авиации Сухопутных войск Италии «Орио аль Серио». Военнослужащие получили из рук священнослужителя традиционные праздничные куличи.

С 22 марта 2020 года в Италии работает группа российских военных специалистов численностью более 100 военнослужащих, в числе которых опытные вирусологи, реаниматологи, анестезиологи и другие эксперты.

Ежедневно они оказывают помощь итальянским коллегам, спасая жизни инфицированных коронавирусной инфекцией. За время работы, российскими военнослужащими проведены дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 63 населенных пунктах Ломбардии.

Российские военные медики приняли на лечение 69 инфицированных COVID-19, из которых 43 продолжают получать необходимую медицинскую помощь, а 26 человек полностью выздоровели и были отпущены домой.

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