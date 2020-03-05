Гвардейская танковая армия ЗВО готова принять к Параду Победы более 6,5 тыс. военных

Управление гвардейской танковой армии Западного военного округа доложило о готовности жилых фондов принять свыше 6,5 тысячи военнослужащих, гостей парада на Красной площади в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Спальные помещения полностью готовы к размещению военнослужащих и оборудованы по всем современным стандартам.

«В казармах присутствуют чайные комнаты, спортивные уголки с тренажерами и комнаты досуга с библиотеками и музыкальными инструментами, каждая такая комната оборудована плазменными телевизорами для просмотра новостей и военно-патриотических фильмов», - рассказали в пресс-службе Западного военного округ.

На территории танкового объединения ЗВО также будут проживать порядка 600 Кубанских казаков и моряки Балтийского и Тихоокеанского флотов. Помимо более чем 6,5 тысяч военнослужащих на базе гвардейской танковой армии будет базироваться около 590 единиц военной техники, которая примет участие в параде на Красной площади 9-го мая этого года.