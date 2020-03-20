За неделю разведку у границ РФ вели 26 иностранных летательных аппаратов

За прошедшую неделю 22 самолета и 4 БПЛА иностранных государств совершили воздушную разведывательную деятельность вдоль границ России. Такие данные были обнародованы Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, все иностранные летательные аппараты во время полетов контролировались российскими радиолокационными системами. Дежурными по ПВО силами нарушение госграницы РФ допущено не было.

Также, согласно инфографике, за минувшую неделю было проведено более 15 тысяч практических мероприятий, задействовано 145 полигонов и осуществлено более 2,5 тысяч занятий по вождению. Из них – 48% проводились в ночное время суток. Также военнослужащие осуществили более 3,3 тысяч прыжков с парашютом, а в море находилось более 90 российских подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.