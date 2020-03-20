Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

За неделю разведку у границ РФ вели 26 иностранных летательных аппаратов

Наталия Майорова
07:25 20.03.2020
Дежурными по ПВО силами нарушение госграницы РФ допущено не было.
За неделю разведку у границ РФ вели 26 иностранных летательных аппаратов
© Фото: Минобороны РФ

За прошедшую неделю 22 самолета и 4 БПЛА иностранных государств совершили воздушную разведывательную деятельность вдоль границ России. Такие данные были обнародованы Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, все иностранные летательные аппараты во время полетов контролировались российскими радиолокационными системами. Дежурными по ПВО силами нарушение госграницы РФ допущено не было.

Также, согласно инфографике, за минувшую неделю было проведено более 15 тысяч практических мероприятий, задействовано 145 полигонов и осуществлено более 2,5 тысяч занятий по вождению. Из них – 48% проводились в ночное время суток. Также военнослужащие осуществили более 3,3 тысяч прыжков с парашютом, а в море находилось более 90 российских подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

© Минобороны РФ
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата20.03.2020, 06:00
В горах Дагестана: ротные тактические группы ЮВО впервые применили мини-беспилотники
Дата19.03.2020, 16:20
Греция передала Японии олимпийский огонь Игр-2020 при пустых трибунах
Дата18.03.2020, 22:50
Госдума примет закон об уголовной ответственности за разрушение памятников
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:25 Армия
За неделю разведку у границ РФ вели 26 иностранных летательных аппаратов
06:56 В стране и мире
Под шумок: поляки захотели присоединить Калининградскую область на фоне коронавируса
06:47 В стране и мире
Видео
Поддержка от знаменитостей: Робби Уильямс и Энтони Хопкинс спели для заболевших коронавирусом
06:38 В стране и мире
Видео
В Роспотребнадзоре сообщили об испытаниях вакцины от коронавируса на животных
06:20 Армия
Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Видео
Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные
Зарплата, стабильность, коллектив: россияне назвали критерии идеальной работы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.