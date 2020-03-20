В горах Дагестана: ротные тактические группы ЮВО впервые применили мини-беспилотники

Мини-беспилотная авиация квадрокоптерного типа активно применялась в ротных тактических учениях в горных массивах Дагестана. Малые БПЛА использовались на ближних расстояниях в интересах разведывательных подразделений, а также для выполнения объективной оценки проведения поражения целей и корректирования огня мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений.

В ходе активной фазы учений военнослужащие соединения 58-й общевойсковой армии уничтожили условного противника, «засевшего» глубоко в горах Кавказского хребта.

Ротные тактические группы выполнили боевые стрельбы из вооружения самоходных артиллерийских установок САУ 2С1 «Гвоздика», танков Т-90А, минометов 2Б-11 «Сани» и боевых машин пехоты БМП-3.

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В учениях на полигоне Дальний было задействовано около 500 военнослужащих ЮВО и около 70 единиц вооружения и военной техники, отметили в пресс-службе Южного военного округа.