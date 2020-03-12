Стена огня: кадры тактических учений артиллерии в Кемеровской области

В Кемеровской области состоялись тактические учения артиллеристов. На специальном полигоне звучат выстрелы гаубиц «Мста-С». Военнослужащим необходимо поразить сразу несколько мишеней на разных расстояниях.

Первыми, на полигон, зашли экипажи комплексов «Мста-С». Особенностью этой техники является то, что поразить цель она может на расстоянии нескольких десятков метров. Именно эти установки могут с легкостью уничтожить бронированную технику.

В этот раз мишени, которые необходимо было уничтожить, появлялись неожиданно, военнослужащие заранее не знали их месторасположение.

«Сегодня в рамках тактических учений было выполнено семь огневых задач. Цели были неизвестны, но мы все их поразили на оценку хорошо. Мы ежедневно отрабатываем нормативы, сегодня, никто не допустил ошибки», - рассказал командир экипажа Георгий Кравченко.

Кроме комплексов «Мста-С», военнослужащие использовали противотанковые управляемые ракеты. Во время движения им необходимо было поразить условные цели. Оценивалась, в этот раз, не только меткость, но и скорость, а завершали учения реактивные установки залпового огня. По легенде им необходимо было поразить боевую технику в месте концентрации противника.