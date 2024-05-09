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Знаменосцы начали прохождение по Красной площади

На Красную площадь выносят государственный флаг России и Знамя Победы.
2024-05-09 10:00:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Знаменосцы начали прохождение по Красной площади. В их руках - Знамя Победы и государственный флаг России.

В Москве в 10.00 начался Парад Победы в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке пройдут пешие расчеты, следом за ними въедет военная техника. Участие принимают свыше 9 000 военнослужащих, включая участников специальной военной операции, задействованы свыше 70 единиц техники.

Командует парадом главком Сухопутными войсками Олег Салюков, принимает его Сергей Шойгу. На специальных трибунах сидят ветераны и первые лица страны.

Прямую трансляцию Парада Победы смотрите на нашем сайте, а также в социальных сетях телеканала «Звезда».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#парад #армия #9 мая #день победы #Красная площадь
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