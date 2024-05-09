Знаменосцы начали прохождение по Красной площади. В их руках - Знамя Победы и государственный флаг России.
В Москве в 10.00 начался Парад Победы в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке пройдут пешие расчеты, следом за ними въедет военная техника. Участие принимают свыше 9 000 военнослужащих, включая участников специальной военной операции, задействованы свыше 70 единиц техники.
Командует парадом главком Сухопутными войсками Олег Салюков, принимает его Сергей Шойгу. На специальных трибунах сидят ветераны и первые лица страны.
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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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