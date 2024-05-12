ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Харьковской области

Подразделения группировки российских войск «Север» в ходе продвижения в глубину обороны противника освободили четыре населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российскими войсками были освобождены населенные пункты Атище, Красное, Мороховец и Олейниково. Также было нанесено поражения силам противника в района Дегтярного, Волчанска и Казачьей Лопани. Противник потерял до 100 боевиков, два танка, боевую бронированную машину «Козак» и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства, две гаубицы Д-20, одна гаубица Д-30, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Ранее группировка «Север» освободила пять населенных пунктов в Харьковской области - Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Также освобожден населенный пункт Керамик в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов