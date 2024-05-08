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Шевцова вручила награды участникам СВО в госпитале в Петербурге

Замминистра обороны поблагодарила участников СВО и военных медиков Военно-медицинской академии, которые проводят большую скрупулезную работу по лечению и восстановлению раненых бойцов.
2024-05-08 15:32:58
© Фото: Минобороны России

Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова вручила награды участникам спецоперации, которые после ранений на поле боя проходят лечение в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Отличившиеся бойцы получили 14 государственных наград - «За отвагу», «За храбрость» II степени, медали Суворова и Жукова, «За спасение погибавших» и медали Луки Крымского.

«Россия останавливает братоубийственную войну, которую начали и развязали западные страны в погоне за своим обогащением. Мы идем по своим землям, защищаем свой народ, свою веру, свой язык», - сказала Шевцова.

Также замглавы российского оборонного ведомства напомнила о выставке трофеев на Поклонной горе в Москве. На площадке представлена военная техника, добытая бойцами ВС РФ в зоне спецоперации. Представлены образцы техники, которую Киев получает от стран Запада в рамках военной помощи.

Шевцова поблагодарила военных медиков за лечение раненых военнослужащих и поздравила бойцов с наступающим Днем Победы. Также в преддверии 9 Мая артисты российской эстрады и воспитанницы Санкт-Петербургского пансиона воспитанниц Минобороны выступили с концертом в госпитале.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Татьяна Шевцова #Петербург #медики #СВО
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