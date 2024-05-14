Артиллеристы поддержали наступление пехоты на Авдеевском направлении

Артиллеристы группировки войск «Центр» поддержали огнем наступление российских штурмовиков на опорный пункт противника на Авдеевском направлении. Военнослужащие применили 120-мм самоходные орудия «Нона-СВК», сообщает Министерство обороны РФ.

Получив координаты, расчеты артустановок выдвинулись на огневые позиции и нанесли удары по украинским укреплениям. Огонь корректировался с помощью беспилотников. Также камеры БПЛА зафиксировали попадания.

Отработав по целям, расчеты покинули огневую позицию, чтобы избежать ответного удара со стороны противника. Высокая скорострельность позволила выполнить заградительный огонь, обеспечив наступательные действия штурмовых подразделений.

«Нона-СВК» способна стрелять любыми типами мин для гладкоствольных и нарезных минометов, в том числе осветительными, дымовыми и активно-реактивными.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.