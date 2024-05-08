Ансамбль ЦВО исполнил песни военных лет для ветеранов в ЛНР

Военнослужащие группировки войск «Центр» в преддверии празднования 9 Мая провели акцию «Песни Победы» и посетили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Луганской Народной Республике.

Бойцы ВС РФ выразили им слова благодарности и пожелали крепкого здоровья. Также военнослужащие передали ветеранам поздравления и памятные подарки от командующего войсками Центрального военного округа.

Ансамбль песни и пляски сыграл песни военных лет. В исполнении артистов прозвучали «Катюша», «Смуглянка», «День Победы», а также музыкальные композиции современных авторов.

Ранее военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне спецоперации, записали поздравления с Днем Победы для ветеранов Великой Отечественной войны. Минобороны России опубликовало видеообращения бойцов ВС РФ. Участники СВО поблагодарили ветеранов за бессмертный подвиг, пожелали им здоровья, счастья, благополучия, мирного неба.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.