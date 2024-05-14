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В Москве прошла тренировка по следж-хоккею для участников СВО

Военнослужащие, получившие различные травмы во время выполнения боевых задач, решили попробовать себя на льду.
2024-05-14 17:45:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Москве состоялась тренировка по следж-хоккею с военнослужащими, получившие инвалидность во время боевых действий в зоне спецоперации. Занятие прошло на базе спортивного комплекса «Умка», сообщает Министерство обороны РФ.

Первое занятие было организовано военным комиссаром Москвы Максимом Локтевым совместно с командой во главе с заслуженным тренером России Александром Ульянкиным и представителями Московской федерации хоккея.

«Главная цель данного мероприятия – показать всем, что жизнь после ранений не заканчивается», – сообщил Локтев.

После лечения и реабилитации военнослужащие, получившие в боях ранения, продолжат служить, но уже в военкоматах российской столицы. В ходе спортивных занятий участники СВО продемонстрировали волю к победе и желание добиваться результатов.

Следж-хоккей – командная спортивная игра на льду, паралимпийская версия классического хоккея. Участники передвигаются на специальных санях, соревнуясь в своем умении владеть клюшкой. Участвуют две противоборствующие команды. Побеждает команда, забросившая наибольшее количество шайб в ворота соперника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #следж-хоккей #СВО
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