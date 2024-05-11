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Российские морпехи готовятся к форсированию Днепра

Военнослужащие отрабатывают преодоление водных преград и высадку десанта на берег.
Глеб Владовский 2024-05-11 12:49:45
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Морские пехотинцы Северного флота РФ готовятся форсировать Днепр в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" ежедневно отрабатывают действия при форсировании водной преграды», - добавили в оборонном ведомстве.

Кроме того военнослужащие в максимально приближенным к реальным боевым действиям условиях отрабатывают высадку десанта на необорудованный берег.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении в Одессе склада боеприпасов западного производства.

#армия #ВС РФ #морская пехота #Днепр #морпехи #Херсонская область
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