Российские морпехи готовятся к форсированию Днепра

Морские пехотинцы Северного флота РФ готовятся форсировать Днепр в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" ежедневно отрабатывают действия при форсировании водной преграды», - добавили в оборонном ведомстве.

Кроме того военнослужащие в максимально приближенным к реальным боевым действиям условиях отрабатывают высадку десанта на необорудованный берег.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении в Одессе склада боеприпасов западного производства.