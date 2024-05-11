Российские морпехи готовятся к форсированию Днепра

Морские пехотинцы Северного флота РФ готовятся форсировать Днепр в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" ежедневно отрабатывают действия при форсировании водной преграды», - добавили в оборонном ведомстве.
Кроме того военнослужащие в максимально приближенным к реальным боевым действиям условиях отрабатывают высадку десанта на необорудованный берег.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении в Одессе склада боеприпасов западного производства.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»