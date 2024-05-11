Шойгу поздравил бригаду и полк с освобождением четырех населенных пунктов

Глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил участвующие в спецоперации воинские части и соединения - 26-й Феодосийский ордена Александра Невского танковый полк и 132-ю отдельную мотострелковую бригаду.

26-й танковый Феодосийский ордена Александра Невского полк не позволил противнику достичь целей, понудив его понести тяжелые потери на Харьковском и Сватовском направлениях. Бойцы мужественно освободили Куземовку и Крахмальное.

В настоящее время они успешно выполняют задачи на Богуславском направлении, преодолевая оборону противника и занимая выгодные позиции. Уверенное наступление сломило сопротивление противника и помогло освободить населенный пункт Кисловка. Более 800 военнослужащих 26-го танкового Феодосийского полка награждены государственными и ведомственными знаками отличия.

Обращаясь к военнослужащим 132-й отдельной мотострелковой бригады, Шойгу поздравил их с освобождением Новокалиново. В зоне проведения СВО это донбасское соединение трудится на самых сложных участках Луганскодонецкого направления, в том числе под Волновахой, Верхнеторецким, Новоселовкой и Троицким.

Благодаря усилиям бойцов бригады, добавил министр обороны, освобождено более 14 населенных пунктов. Сегодня они продолжают теснить противника на Александрокалиновском направлении. Более 1500 военнослужащих удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия.

Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.