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Из-за атаки ВСУ в Белгородской области пострадали восемь жителей

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.
Услада Дубинина 2024-05-11 07:50:07
© Фото: РИА Новости

Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, об этом сообщил Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительной информации, в результате атаки украинской армии пострадали 8 мирных жителей, им оказана медицинская помощь.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», - сообщил губернатор.

В областную клиническую больницу доставлены трое человек с осколочными ранениями. Еще двоих пострадавших госпитализировали больницу №2 города Белгорода, уточнил Гладков. Известно, что трое пострадавших отказались от госпитализации и будут получать лечение амбулаторно.

После отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Новосадовый выбиты окна и посечены фасады, кровли, заборы в 21 частном жилом доме и одной постройке. В селе Таврово повреждения получили 22 домовладения и четыре автомобиля. Вячеслав Гладков рассказал о выбитых окнах в многоквартирном доме в поселке Дубовое и частном домовладении в селе Никольское, а также о двух поврежденных автомобилях в селе Стрелецкое.

За ночь ВС РФ уничтожили 21 реактивный снаряд и девять беспилотников над территорией Белгородской области, а также перехватили семь БПЛА над территориями Курской и Волгоградской областей.

#армия #ВС РФ #ВСУ #белгород #атака
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