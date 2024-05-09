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Путин объявил минуту молчания в честь погибших в Великой Отечественной

Владимир Путин объявил ее перед Парадом Победы на Красной площади.
2024-05-09 10:20:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин объявил минуту молчания в честь погибших в Великой Отечественной войне.

Глава государства традиционно прибыл на Красную площадь, чтобы поздравить россиян с 79-й годовщиной Победы перед началом парада.

В ходе своего выступления Путин уделил внимание военнослужащим, сражающимся в зоне спецоперации на Украине. Также президент предложил собравшимся почтить память бойцов, павших на передовой.

В военном параде на главной площади страны задействованы 9 000 военнослужащих, включая участников СВО, и более 70 единиц техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #9 мая #день победы #Путин #минута молчания
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