Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин объявил минуту молчания в честь погибших в Великой Отечественной войне.

Глава государства традиционно прибыл на Красную площадь, чтобы поздравить россиян с 79-й годовщиной Победы перед началом парада.

В ходе своего выступления Путин уделил внимание военнослужащим, сражающимся в зоне спецоперации на Украине. Также президент предложил собравшимся почтить память бойцов, павших на передовой.

В военном параде на главной площади страны задействованы 9 000 военнослужащих, включая участников СВО, и более 70 единиц техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.