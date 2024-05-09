По Красной площади прошел парадный расчет участников спецоперации

По Красной площади прошли участники специальной военной операции. Их парадный расчет стал частью Парада Победы в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие прошли под знаменами боевых частей, освобождавших Донецк, Запорожье, Николаев и Одессу в годы Великой Отечественной войны. Строй возглавил Герой России подполковник Евгений Кабанов. Участники СВО прошли по Красной площади в боевом камуфляжном обмундировании.

Отметим, что в составе коробки - особо отличившиеся в зоне СВО бойцы, приглашенные на торжество с линии боевого соприкосновения, а также военнослужащие, удостоенные звания Героя России. По данным Министерства обороны, в мероприятии приняли участие свыше 1 000 военнослужащих из зоны СВО.