МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

По Красной площади прошел парадный расчет участников спецоперации

Парад Победы на Красной площади проводится в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Алексей Курильченко 2024-05-09 10:29:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

По Красной площади прошли участники специальной военной операции. Их парадный расчет стал частью Парада Победы в честь Победы в Великой Отечественной войне. 

Военнослужащие прошли под знаменами боевых частей, освобождавших Донецк, Запорожье, Николаев и Одессу в годы Великой Отечественной войны. Строй возглавил Герой России подполковник Евгений Кабанов. Участники СВО прошли по Красной площади в боевом камуфляжном обмундировании.

Отметим, что в составе коробки - особо отличившиеся в зоне СВО бойцы, приглашенные на торжество с линии боевого соприкосновения, а также военнослужащие, удостоенные звания Героя России. По данным Министерства обороны, в мероприятии приняли участие свыше 1 000 военнослужащих из зоны СВО.

#армия #9 мая #Парад Победы #день победы #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213