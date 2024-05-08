«Грады» превратили в металлолом артустановки врага в зоне спецоперации

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные самоходные артиллерийские установки и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Кадры с боевой работой артиллеристов публикует Министерство обороны России.

Расчет выдвинулся в заданный район, занял позицию, развернул установку и открыл огонь. На записи показано, как реактивные снаряды поочередно соскальзывают с направляющих и летят в заданном направлении. В описании к видео сказано, что на счету только у этого расчета более 1 000 пораженных целей в зоне СВО.

Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают беспилотники. Собранные данные оперативно передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей.

БПЛА позволяют корректировать огонь, также их камеры фиксируют результаты попаданий. Отстрелявшись по целям, расчет покидает позицию, чтобы не попасть под ответный удар противника. Перезаряжание РСЗО производят в запасных районах, после чего расчеты выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.