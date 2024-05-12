Расчет «Града» сорвал переброску боевиков на позиции ВСУ у Белгорода

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Север» уничтожили вскрытые разведкой позиции украинских боевиков и сорвали переброску подкрепления пехоты на оборонительные позиции ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. На опубликованных кадрах - боевая работа одного из расчетов.

Разведчики сообщили, что обнаружили позиции противника. На огневой рубеж выдвинулся снаряженный осколочно-фугасными снарядами «Град» и нанес удар по противнику. Задача была выполнена.

Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Командир БМ-21 «Град» с позывным Соната рассказал об успешном выполнении боевой задачи несколько дней назад.

«Была боевая работа буквально дня три назад по опорному пункту противника. Было уничтожено около 20 человек личного состава, четыре легкие брони», - сообщил он.

Ранее начальник службы ГСМ рассказал о процессе заправки техники на передовой. По его словам, за две-три минуты работники службы могут заправить больше двух тонн топлива в боевые машины.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.