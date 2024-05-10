Российские Вооруженные силы за неделю освободили три населенных пункта. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В Харьковской области подразделения группировки войск «Запад» освободили населенные пункты Котляровка и Кисловка. Также было отражено 14 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Крахмальное Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более тысячи боевиков, а также три танка - два из них Leopard, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

В Донецкой Народной Республике подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новокалиново. За неделю на данном направлении уничтожено более 2 360 боевиков, четыре танка, в том числе два Leopard и один Abrams. Также поражены 16 боевых бронированных машин, в том числе два Bradley один Marder.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении населенных пунктов Очеретино и Соловьево в Донецкой Народной Республике. Сергей Шойгу выразил участникам освобождения благодарность за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов