МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российская армия за неделю освободила три населенных пункта

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих.
2024-05-10 13:24:05
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Российские Вооруженные силы за неделю освободили три населенных пункта. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В Харьковской области подразделения группировки войск «Запад» освободили населенные пункты Котляровка и Кисловка. Также было отражено 14 контратак  штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Крахмальное Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более тысячи боевиков, а также три танка - два из них Leopard, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

В Донецкой Народной Республике подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новокалиново. За неделю на данном направлении уничтожено более 2 360 боевиков, четыре танка, в том числе два Leopard и один Abrams. Также поражены 16 боевых бронированных машин, в том числе два Bradley один Marder.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении населенных пунктов Очеретино и Соловьево в Донецкой Народной Республике. Сергей Шойгу выразил участникам освобождения благодарность за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #освобождение #Котляровка #кисловка #Новокалиново
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213