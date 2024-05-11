Десантники показали штурм опорных пунктов ВСУ под Вербовым

Подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка группировки войск «Днепр» овладели двумя опорными пунктами украинских боевиков к северо-западу от Вербового. Новороссийские десантники рассказали о том, как выполнили боевую задачу.

«Штурмовалось два опорника, южный и северный, в количестве шести бойцов. Зашли путем разведки, то есть скрытно. Зашли к врагу, а враг еще не знал, что мы уже у него. Поэтому мы нанесли первый удар», - объяснил командир штурмовой группы с позывным «Том».

Артиллерия подавила огневые позиции украинских артиллеристов и уничтожила обнаруженные пункты управления. Благодаря этим ударам удалось деморализовать противника, после чего десантники с нескольких направлений пошли на штурм.

Используя весь арсенал стрелкового вооружения, наши бойцы овладели опорниками. Противник бежал, бросив раненых и убитых, некоторые боевики сдались в плен.

Ранее вертолеты армейской авиации нанесли ракетный удар по украинской пехоте. Ударная группа состояла из разведывательно-ударного вертолета Ка-52М «Аллигатор», транспортно-боевого вертолета Ми-35М и многоцелевого вертолета Ми-8.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.