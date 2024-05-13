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Расчет «Фагота» сжег блиндаж ВСУ на Донецком направлении

Расчет ПТРК «Фагот» выполнил стрельбу по выявленной воздушной разведкой цели с дальности около двух километров.
2024-05-13 18:18:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил блиндаж ВСУ на Донецком направлении. Кадры боевой работы противотанкистов «Южной» группировки войск публикует Министерство обороны РФ.

Беспилотники выявили объект ВСУ. Получив координаты, противотанкисты развернули комплекс «Фагот» и выпустили ракеты по цели. Вражеский блиндаж был уничтожен прямым попаданием. Отстрелявшись, военнослужащие покинули позицию, чтобы не попасть под ответный удар ВСУ.

ПТРК «Фагот» легко переносится и устанавливается расчетом, состоящим из двух человек. Предназначен для борьбы с танками и бронетехникой. ПТРК используется в комплекте с ракетами, летящими на дальность в несколько километров и эффективно пробивающими броню.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ПТРК #фагот #донецкое направление #блиндаж ВСУ
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