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Расчеты Д-30 показали работу по уничтожению ВСУ с закрытых позиций

Пулеметные точки боевиков обнаружила разведка, координаты передали на пункт управления, откуда поступило распоряжение уничтожить цели.
2024-05-10 03:01:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции, пулеметные точки и живую силу украинских боевиков в зоне СВО. Минобороны России опубликовало кадры их работы.

Разведчики вскрыли замаскированные позиции противника и пулеметные точки с засевшими в них украинскими националистами. Координаты тут же передали на пункт управления артиллерией.

Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 танковой дивизии уничтожили окопавшихся пехотинцев ВСУ и пулеметные точки. При этом от получения координат цели до удара по ней прошло не больше двух минут.

Ранее российские военнослужащие поразили украинскую гаубицу на правом берегу Днепра ударом «Гиацинта-Б». Также они уничтожили самоходное орудие ВСУ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #ВСУ #Пулемет #СВО
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