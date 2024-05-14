МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов оценил вклад Шойгу в развитие ВС РФ

Кандидат на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов назвал среди приоритетных задач обеспечение современным вооружением и техникой группировки в зоне специальной военной операции.
2024-05-14 15:11:48
© Фото: пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов оценил вклад Сергея Шойгу в развитие ВС РФ.

«Под руководством Сергея Шойгу создана современная система Вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей», - отметил он.

В ходе выступления в Совете Федерации Белоусов отметил, что Верховный главнокомандующий ВС РФ президент РФ Владимир Путин поручил ему интегрировать экономику Вооруженных сил в общую экономику страны.

Сегодня в Совфеде идут консультации по кандидатурам на посты министров силового блока и главы МИД. Накануне претендентов на эти должности обсудили профильные комитеты СФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Белоусов #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240513.0720