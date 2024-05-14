Белоусов оценил вклад Шойгу в развитие ВС РФ

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов оценил вклад Сергея Шойгу в развитие ВС РФ.

«Под руководством Сергея Шойгу создана современная система Вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей», - отметил он.

В ходе выступления в Совете Федерации Белоусов отметил, что Верховный главнокомандующий ВС РФ президент РФ Владимир Путин поручил ему интегрировать экономику Вооруженных сил в общую экономику страны.

Сегодня в Совфеде идут консультации по кандидатурам на посты министров силового блока и главы МИД. Накануне претендентов на эти должности обсудили профильные комитеты СФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.