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Горемыкин вручил награды участникам СВО в госпитале им. Мандрыка

Среди врученных наград - шесть орденов Мужества, три медали «За отвагу», четыре медали Жукова, две медали Суворова и три медали «За храбрость» II степени.
2024-05-08 05:00:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Замминистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин вручил государственные награды бойцам-участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка.

Военнослужащие, проявившие мужество и героизм, выполняя боевые задачи, получили 18 наград: шесть орденов Мужества, три медали «За отвагу», четыре медали Жукова, две медали Суворова, а также три медали «За храбрость» II степени. Горемыкин поблагодарил бойцов за службу и поздравил их от себя и от имени министра обороны России Сергея Шойгу.

«Вы настоящие защитники Отечества, верные присяге, воинскому долгу, верные России, верные своему народу», - отметил он.

По словам Виктора Горемыкина, все награжденные достойно выполнили воинский долг. Он пожелал им скорейшего выздоровления.

Также на церемонии награды вручили 15 медицинским работникам, они получили медали Министерства обороны РФ  «За помощь и милосердие». Их Горемыкин также поблагодарил за работу. Он отметил, что врачи, медсестры и персонал вносят значительный вклад в спасение жизней и сохранение здоровья российских бойцов.

Вместе с заместителем министра обороны РФ выразить слова поддержки военнослужащим и поздравить их с Днем Победы прибыли главный инспектор Управления генеральных инспекторов МО РФ Юрий Родионов, народный артист России главный режиссер Театра Российской Армии Александр Лазарев, народная артистка России Ольга Богданова и юнармейцы.

Ранее в госпитале Вишневского нашим военнослужащим вручил награды замглавы Минобороны России Юрий Садовенко. Он поздравил бойцов и пожелал им как можно быстрее поправиться.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #награждение #Виктор Горемыкин #госнаграды #госпиталь мандрыка
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