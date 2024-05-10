ВС РФ за неделю нанесли 27 групповых ударов по Украине «Кинжалами» и БПЛА

Вооруженные силы РФ в период в 5 по 10 мая нанесли 27 групповых ударов по украинской инфраструктуре и позициям ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удары стали ответом на попытки киевского режима атаковать объекты энергетики и промышленности РФ. Российские войска применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, включая ракеты «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты.

Целью ударов стали объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины. Также были поражены вражеские средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА, пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.

Ранее ВС РФ нанесли по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины 25 групповых ударов. Также поражены места хранения ракет и боеприпасов, цеха производства безэкипажных катеров и БПЛА.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов