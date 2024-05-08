Группировка «Восток» показала уничтожение БПЛА ВСУ истребителем Су-30

Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил России во время полета уничтожил беспилотник украинских боевиков. Кадры работы авиации группировки войск «Восток» опубликовало Минобороны РФ.

«По команде «воздух» выполнили взлет, выход в район цели. Поступила команда от центра управления о наведении на цель, опознали цель как чужую. Выполнили поражение цели и осуществили противоракетный маневр. Благополучно вернулись домой», - сообщил летчик Су-30СМ Дмитрий.

Также во время полета экипажи истребителей выполнили патрулирование в заданном районе и прикрыли действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации, пока те наносили удары по военным объектам и технике ВСУ.

Ранее бойцы расчета Д-20 рассказали, как целятся в противникас помощью коллиматора. Они также показали, как наводят орудие для более точного выстрела.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.