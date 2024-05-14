Белоусов: обеспечение бойцов СВО относится к первоочередным вопросам

Обеспечение вооружением и техникой военнослужащих, задействованных в проведении спецоперации на Украине, относится к первоочередным вопросам. Об этом сообщил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов.

«Прежде всего, речь идет о вопросах, связанных с оснащением действующей там группировки, обеспечением поставок самой современной военной и специальной техники: артиллерийских боеприпасов, ракет, личной защиты военнослужащих, спецсвязи, беспилотников, средств РЭБ и так далее», - сказал он.

Сегодня в Совфеде идут консультации по кандидатурам на посты министров силового блока и главы МИД. Накануне претендентов на эти должности обсудили на своих заседаниях профильные комитеты СФ.

Также Белоусов отметил, что противник быстро обучается, поэтому российская сторона должна опережать его. Необходимо осваивать современные технологии и отрабатывать новые методы ведения боевых действий.