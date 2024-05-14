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На подлете к Белгороду сбиты 25 снарядов РСЗО RM-70 Vampire

Дежурные средства ПВО предотвратили очередную попытку ВСУ атаковать Белгородскую область.
2024-05-14 07:34:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Двадцать пять реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire уничтожены на подлете к Белгороду. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Дежурные средства ПВО предотвратили очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории нашей страны.

Украинские националисты регулярно предпринимают подобные попытки. Для своих террористических атак по мирным кварталам они используют реактивную артиллерию, ударные беспилотники, ракеты «Точка-У» и другое вооружение, в том числе поставленное западными союзниками.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #пво #белгород #РСЗО RM-70 Vampire
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