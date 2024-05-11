Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли сокрушительный удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр». Минобороны России показало кадры поражения цели.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«Получили задачу по поддержки сухопутных войск, наших боевых товарищей на переднем крае. Выполнили взлет, выход по маршруту в район выполнения задачи на предельно малой высоте, пуск НАР с кабрирования. ПАН подтвердил попадание», - рассказал летчик Су-25 Даниил.

Полет прошел в штатном режиме. Нашим летчикам удалось поразить все цели и уничтожить специальную технику и живую силу украинских националистов.

Ранее наши военнослужащие захватили украинский танк Т-64. Когда российский FPV-дрон ударил по нему, а после танк подорвался на мине, экипаж бросил подбитую машину и убежал. Российские бойцы эвакуировали Т-64.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.