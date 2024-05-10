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Операторы FPV-дронов показали уничтожение позиций ВСУ у границы с РФ

На видео - работа группировки прикрытия государственной границы, бойцы уничтожили позиции и живую силу ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе.
2024-05-10 05:09:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов группировки прикрытия государственной границы уничтожили наблюдательные пункты и живую силу украинских боевиков в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Они показали работу беспилотников от первого лица.

Из наблюдательных пунктов, которые разгромили российские военнослужащие, противник корректировал огонь артиллерии. Получив от разведки координаты цели, операторы дронов-камикадзе тут же выдвинулись на точки запуска. Работать нужно было оперативно.

Пока техники готовили беспилотники к запуску, операторы проверяли готовность аппаратуры управления. При такой работе каждого из них обязательно дублирует еще один оператор. Его задача - вести совместное наблюдение через специальные очки виртуальной реальности, чтобы в случае, если дрон начнет сбиваться с курса, скорректировать работу главного оператора.

На опубликованном видео техник показал устройство FPV-дрона, которое корректируется под каждую задачу. В него закладывается не только мощность боеприпасов, но и определенные установки, от которых зависит дальность и точность полета дрона. Но что всегда остается неизменным, это специальная система самоподрыва.

Ранее расчеты гаубиц Д-30 поразили с закрытых позиций пулеметные точки и пехоту украинских боевиков. Разведчики обнаружили окопавшихся боевиков ВСУ, а наши бойцы не более, чем через две минуты после получения координат цели, уже нанесли первый удар.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #беспилотники #белгородская область #границы #FPV-дроны
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