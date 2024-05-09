Парадные расчеты начали прохождение по Красной площади

Парадные расчеты российских войск начали прохождение по Красной площади. Парад Победы начался.

Шествие возглавил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Традиционно парад открыла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища. Музыканты задают темп и ритм движения для расчетов.

За барабанщиками прошли знаменные группы, несущие флаг Российской Федерации, Знамя Победы и знамя Вооруженных сил России.

В этом году по Красной площади пройдут более 9 000 человек - в том числе представители силовых ведомств и курсанты военных училищ. Также в параде задействованы около 75 единиц военной техники и вооружения, а также авиация ВКС РФ. Отдельной коробкой пройдут участники специальной военной операции - отличившиеся бойцы и Герои России.