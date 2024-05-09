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Парадные расчеты начали прохождение по Красной площади

Парад Победы на Красной площади проводится в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Алексей Курильченко 2024-05-09 10:24:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Парадные расчеты российских войск начали прохождение по Красной площади. Парад Победы начался. 

Шествие возглавил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Традиционно парад открыла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища. Музыканты задают темп и ритм движения для расчетов.

За барабанщиками прошли знаменные группы, несущие флаг Российской Федерации, Знамя Победы и знамя Вооруженных сил России.

В этом году по Красной площади пройдут более 9 000 человек - в том числе представители силовых ведомств и курсанты военных училищ. Также в параде задействованы около 75 единиц военной техники и вооружения, а также авиация ВКС РФ. Отдельной коробкой пройдут участники специальной военной операции - отличившиеся бойцы и Герои России.

#армия #9 мая #Парад Победы #день победы
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