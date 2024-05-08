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Опубликованы документы о мальчике, ставшем прототипом «сына полка»

Новый раздел на сайте Минобороны РФ посвящен писателям-фронтовикам ВОВ и прототипам их героев, поэтому оборонное ведомство опубликовало там документы как о самих писателях, так и о людях, которым посвящены их книги.
Константин Коковешников 2024-05-08 08:57:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министерство обороны России открыло на своем сайте новый мультимедийный историко-познавательный раздел «Живые книги о главном. Правда войны в произведениях писателей-фронтовиков». В нем ведомство будет публиковать исторические документы из фондов Центрального архива МО о книгах, посвященных Великой Отечественной войне.

Проект посвящен юбилеям выхода в свет легендарных произведений известных фронтовых писателей Юрия Бондарева («Горячий снег»), Константина Симонова («Живые и мертвые»), Бориса Васильева («А зори здесь тихие...») и Валентина Катаева («Сын полка»). В новом разделе находятся материалы из личных дел писателей-фронтовиков, а также документы о людях, ставших прототипами героев книг.

Среди документов, например, вырезка из газеты «Знамя артиллериста» о мальчике Сереже Алешине. Сироту нашли в 1943 году разведчики 142-го гвардейского стрелкового полка и оставили у себя жить. Также в разделе есть материалы о других «сынах полка», образы которых послужили основой для повести Валентина Катаева.

Помимо этого, МО опубликовало акт вручения медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Такую медаль получил Борис Васильев, на тот момент имевший звание младшего техника-лейтенанта.

В новом разделе есть и другие рассекреченные документы, например, донесения 2-й гвардейской армии, записи переговоров военачальников с вышестоящими штабами, карты. Помимо этого, ведомство показало наградные листы на участников Сталинградской битвы, о которой пишет Бондарев в романе «Горячий снег».

Ранее в Музей Победы поступили документы о планах Гитлера захватить Иосифа Сталина в плен в начале ВОВ. Также в музей попали другие материалы, включающие в себя агентурные данные, рапорты и донесения разведчиков СССР начиная с 1941 года.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Великая Отечественная война #сын полка
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