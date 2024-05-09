Во Владивостоке на параде показали ракетные комплексы «Бастион»

Во Владивостоке прошел Парад Победы, российская военная техника проехала по главной площади города. «Звезда» опубликовала кадры с места торжественного события.

Парад состоял из двух частей, сначала по площади промаршировали наши военнослужащие и только потом прошла техника. Всего в параде приняли участие около 1 600 человек.

В составе колонны находились береговые ракетные комплексы «Бастион» с противокорабельными ракетами «Оникс» на борту. Они уже не раз бывали в зоне СВО и выполняли там боевые задачи.

Ранее самый масштабный на Дальнем Востоке парад прошел в Хабаровске. В нем приняли участие бойцы Восточного военного округа, кадеты, юнармейцы, а также представители силовых ведомств.