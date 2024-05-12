ВС РФ уничтожили две ракеты«Точка-У» ВСУ над Белгородской областью

Российские военнослужащие предотвратили новую попытку ВСУ совершить теракт на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили две «Точки-У» в небе над Белгородской областью. Кроме того, российские военнослужащие перехватили шесть украинских беспилотников: из них три уничтожены над территорией Брянской области, два над Липецкой областью, и один над Волгоградской.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 11 мая, они предприняли попытку атаковать Белгородскую область, выпустив в ее направлении 12 снарядов из РСЗО «Вампир».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.