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Бойцы группировки «Центр» показали, как бились за пятиэтажки в Очеретино

Как рассказали наши военнослужащие, они заходили в город мелкими группами, держась как можно ближе к укрытиям.
2024-05-10 06:00:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Центр» рассказали, как освобождали населенный пункт Очеретино в ДНР. Минобороны РФ опубликовало кадры их работы.

Наши бойцы заходили в город мелкими группами, держась ближе к всевозможным укрытиям или проходя через окопы. Они действовали под постоянным наблюдением расчетов БПЛА, которые взаимодействовали с артиллерией, авиацией и другими подразделениями.

Главной сложностью для военнослужащих стали дроны-камикадзе противника. ВСУ активно использовали ударные беспилотники, и российским штурмовикам приходилось в буквальном смысле уворачиваться от атаковавших их дронов.

«Взяли упорством, по-другому никак. Сначала одна рота зашла на промзону, зачистили промзону, после чего противник еще сильнее начал контролировать железную дорогу и нам пришлось воевать на два фронта. Две роты у меня действовали по лесопосадкам и освобождали еще один путь, чтобы был еще один маршрут как можно пройти на промзону, чтобы дальше действовать в направлении населенного сектора», - рассказал начальник штаба батальона мотострелкового соединения с позывным «Эдельвейс».

Другие военнослужащие объяснили, что украинске боевики яростно бились за пятиэтажки, поскольку это была выгодная позиция на высоте. Из них они вели огонь в сторону наших бойцов. В некоторых пятиэтажках также были мирные жители.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие полностью освободили Очеретино в ДНР. Также в МО РФ сообщили, что подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й украинских механизированных бригад в районах Архангельского и Новгородского.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #ДНР #освобождение #Пятиэтажки #очеретино
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