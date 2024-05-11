ВС РФ уничтожили 21 реактивный снаряд ВСУ над Белгородской областью

Российские военнослужащие предотвратили очередную попытку украинских боевиков совершить серию терактов на территории РФ с применением РСЗО и БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО перехватили 21 реактивный снаряд и девять БПЛА над территорией Белгородской области, семь беспилотников перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершения терактов с применением РСЗО и беспилотников. Так, ВСУ выпустили в направлении Москвы беспилотник, который был сбит российскими ПВО в районе Подольска.