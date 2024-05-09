Шойгу доложил Путину о готовности войск к Параду Победы

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о готовности к Параду Победы войск, построенных на Красной площади. Ранее Шойгу совершил объезд построенных на Красной площади войск и поздравил военнослужащих с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В Параде Победы примут участие более 9 000 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

«В военном параде принимает участие более 9 тыс. военнослужащих. Более 1 тыс. из них принимали участие в специальной военной операции», - заявило ведомство.

Президент России Владимир Путин начал обращение к гражданам. Он отметил, что наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм.

Свыше 200 участников СВО приняли участие в Параде Победы в Екатеринбурге. По главной площади города проехали более 50 образцов современной и исторической военной техники.