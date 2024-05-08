Члены коллегии МО РФ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Члены коллегии Минобороны России возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом сообщает МО РФ.

Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

В российском оборонном ведомстве отметили, что возложение государственными лицами венков к Могиле Неизвестного Солдата - устоявшаяся традиция.

В 1966 году прах неизвестного воина перенесли в Александровский сад из братской могилы в Подмосковье. Он был торжественно перезахоронен, а на следующий год там открыли мемориал. Ключевым его элементом стал Вечный огонь. Кроме этого, в 1997 году у Могилы Неизвестного Солдата назначили почетный караул.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.