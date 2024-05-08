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Члены коллегии МО РФ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Присутствующие почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной воинов минутой молчания.
2024-05-08 13:02:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Члены коллегии Минобороны России возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом сообщает МО РФ. 

Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что возложение государственными лицами венков к Могиле Неизвестного Солдата - устоявшаяся традиция. 

В 1966 году прах неизвестного воина перенесли в Александровский сад из братской могилы в Подмосковье. Он был торжественно перезахоронен, а на следующий год там открыли мемориал. Ключевым его элементом стал Вечный огонь. Кроме этого, в 1997 году у Могилы Неизвестного Солдата назначили почетный караул. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Москва #армия #могила неизвестного солдата #Коллегия Минобороны РФ #возложение
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