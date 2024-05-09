Над Белгородской областью уничтожены 15 снарядов РСЗО Vampire

Российские военнослужащие предотвратили серию попыток совершения теракта ВСУ на территории РФ. Об этом сообщили в российском Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские боевики применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire и беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены 15 реактивных снарядов и один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и три БПЛА - над Курской областью», - говорится в заявлении.

Украинские боевики регулярно совершают попытки терактов на территории России, в том числе с применением РСЗО и беспилотников. Так, ночью 2 мая ВСУ выпустили 12 БПЛА, однако их перехватили и уничтожили дежурные средства ПВО.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.