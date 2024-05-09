На Красную площадь выехал стратегический комплекс «Ярс»

В ходе Парада Победы на Красную площадь выехал подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

В Москве в 10.00 начался Парад Победы в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На главной площади страны задействованы 9 000 военнослужащих, включая участников СВО, и более 70 единиц техники.

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части.

Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО. Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.