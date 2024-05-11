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Склад боеприпасов ВСУ сдетонировал после попадания снаряда «Акации»

Артиллеристы группировки «Центр» серией ударов поразили опорный пункт и живую силу боевиков, также в результате попадания сдетонировал склад боеприпасов ВСУ.
2024-05-11 05:44:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие расчета 152-мм самоходной артиллерийской гаубицы 2С3 «Акация» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении в зоне СВО.

Опорник обнаружил расчет БПЛА. Координаты сразу были переданы артиллеристам, и те серией выстрелов уничтожили укрепления и живую силу националистов. Один из ударов «Акации» пришелся на склад боекомплекта, который тут же сдетонировал от точного попадания снаряда.

Оператор разведывательного беспилотника корректировал огонь артиллерии. Он зафиксировал и подтвердил поражение опорного пункта и личного состава боевиков.

Слаженные и эффективные действия артиллеристов препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия мотострелковых подразделений группировки войск «Центр».

Ранее операторы FPV-дронов показали уничтожение позиций ВСУ у границы с РФ. Они поразили наблюдательные пункты, из которых противник корректировал огонь артиллерии.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВСУ #Акация #склад боеприпасов #Авдеевское направление
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