Военнослужащие расчета 152-мм самоходной артиллерийской гаубицы 2С3 «Акация» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении в зоне СВО.

Опорник обнаружил расчет БПЛА. Координаты сразу были переданы артиллеристам, и те серией выстрелов уничтожили укрепления и живую силу националистов. Один из ударов «Акации» пришелся на склад боекомплекта, который тут же сдетонировал от точного попадания снаряда.

Оператор разведывательного беспилотника корректировал огонь артиллерии. Он зафиксировал и подтвердил поражение опорного пункта и личного состава боевиков.

Слаженные и эффективные действия артиллеристов препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия мотострелковых подразделений группировки войск «Центр».

Ранее операторы FPV-дронов показали уничтожение позиций ВСУ у границы с РФ. Они поразили наблюдательные пункты, из которых противник корректировал огонь артиллерии.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.