Бойцы ВС РФ рассказали о бегстве ВСУ из Бердычей

Российские военнослужащие группировки войск «Центр», участвующие в освобождении населенного пункта Бердычи в ДНР, рассказали о боях с националистами. В поселок наши бойцы заходили малыми группами, преодолевая оборону противника.

«Враг не хотел сдаваться. До последнего сидел, надеялся, что будет возможность остаться. Мы продвигались потихоньку, вытесняли его. Помогала артиллерия и минометы. В итоге выдавили его на окраину деревни и пришлось им отступить в лесополосу. Мы его там догоняем, потихоньку уничтожаем», - рассказал командир штурмового взвода с позывным «Аверик».

Каждый шаг наших штурмовых групп осуществляется под контролем операторов БПЛА. Противник использует схожую тактику, постоянно атакую наши позиции FPV-дронами.

«Наши штурмовые группы атаковали и эвакуация работала достойно. В наши обязанности входила эвакуация раненых, доставка БК, воды и еды на передовую. С этим наша группа справилась. В целом, много было и техники. Сожгли то ли четыре, то ли пять "Абрамсов". Видел подбитые "Леопарды", бронемашины "Бредли". Задача была сложной, но мы с ней справились», - поделился командир эвакуационной группы с позывным «Иваныч».

Ранее Минобороны опубликовало кадры боев за Бердычи. Наши подразделения действовали под прикрытием тяжелой артиллерии и минометов. О переходе поселка Бердычи под контроль Вооруженных Сил Российской Федерации стало известно второго мая.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов