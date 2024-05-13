МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы ВС РФ рассказали о бегстве ВСУ из Бердычей

При освобождении поселка Бердычи в ДНР российские бойцы действовали малыми группами под прикрытием минометов и тяжелой артиллерии.
2024-05-13 06:55:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие группировки войск «Центр», участвующие в освобождении населенного пункта Бердычи в ДНР, рассказали о боях с националистами. В поселок наши бойцы заходили малыми группами, преодолевая оборону противника.

«Враг не хотел сдаваться. До последнего сидел, надеялся, что будет возможность остаться. Мы продвигались потихоньку, вытесняли его. Помогала артиллерия и минометы. В итоге выдавили его на окраину деревни и пришлось им отступить в лесополосу. Мы его там догоняем, потихоньку уничтожаем», - рассказал командир штурмового взвода с позывным «Аверик».

Каждый шаг наших штурмовых групп осуществляется под контролем операторов БПЛА. Противник использует схожую тактику, постоянно атакую наши позиции FPV-дронами.

«Наши штурмовые группы атаковали и эвакуация работала достойно. В наши обязанности входила эвакуация раненых, доставка БК, воды и еды на передовую. С этим наша группа справилась. В целом, много было и техники. Сожгли то ли четыре, то ли пять "Абрамсов". Видел подбитые "Леопарды", бронемашины "Бредли". Задача была сложной, но мы с ней справились», - поделился командир эвакуационной группы с позывным «Иваныч».  

Ранее Минобороны опубликовало кадры боев за Бердычи. Наши подразделения действовали под прикрытием тяжелой артиллерии и минометов. О переходе поселка Бердычи под контроль Вооруженных Сил Российской Федерации стало известно второго мая.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов

#армия #ВС РФ #ДНР #бердычи
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213