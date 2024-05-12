Артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили более 10 боевиков ВСУ

Расчеты 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» днем и ночью уничтожают бронетехнику, личный состав, огневые средстве, склады боеприпасов и укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра. На опубликованных Минобороны РФ кадрах - их работа по поражению живой силы и техники украинских националистов в Херсонской области.

В этот раз наши артиллеристы уничтожили более 10 военнослужащих ВСУ и два вражеских пикапа и сорвали ротацию пехоты противника на правом берегу Днепра.

Корректировать огонь в режиме реального времени расчетам РСЗО «Град» помогают операторы БПЛА. Благодаря совместной работе с ними наши артиллеристы могут уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.

Ранее сообщалось об уничтожении российскими военнослужащими дивизиона ЗРК Patriot. Также они уничтожили склад авиационных средств поражения и цех производства ударных беспилотников противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.