Путин: боевые задачи должны выполняться с минимальными потерями

В зоне специальной военной операции должны достигаться цели с минимальными потерями, об этом на встрече с военнослужащими 7 мая сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что подобные мероприятия имеют важность, так как на них происходят откровенные разговоры с представителями Вооруженных сил России.



«Что и как нужно сделать дополнительно, чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами Родиной задач», - заявил глава государства.



Также на встрече с командирами подразделений Владимир Путин сообщил, что России следует опережать врага в новых технологиях из-за быстро меняющихся средств вооруженной войны.