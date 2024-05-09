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Путин: боевые задачи должны выполняться с минимальными потерями

Владимир Путин сообщил о необходимости выполнять задачи СВО с минимальными потерями.
Услада Дубинина 2024-05-09 12:57:19
© Фото: ТРК «Звезда»

В зоне специальной военной операции должны достигаться цели с минимальными потерями, об этом на встрече с военнослужащими 7 мая сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что подобные мероприятия имеют важность, так как на них происходят откровенные разговоры с представителями Вооруженных сил России.


«Что и как нужно сделать дополнительно, чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами Родиной задач», - заявил глава государства.


Также на встрече с командирами подразделений Владимир Путин сообщил, что России следует опережать врага в новых технологиях из-за быстро меняющихся средств вооруженной войны. 

#в стране и мире #армия #ВС РФ #Путин #встреча
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