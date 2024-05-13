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ВСУ атаковали Крым и ряд областей ракетами и беспилотниками

Для атак по территории России ВСУ применяют ударные беспилотники, реактивные системы залпового огня и авиационные ракеты.
2024-05-13 07:52:54
© Фото: Минобороны России

В Минобороны сообщили об очередных попытках украинских националистов атаковать объекты на территории России. Враг использовал беспилотники, РСЗО «Ольха» и западные авиационные управляемые ракеты Storm Shadow.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены 12 реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и 12 БПЛА над территорией Белгородской области», - сообщили в оборонном ведомстве.

Еще восемь ударных дронов ВСУ сбиты над Курской областью. Четыре авиационные ракеты Storm Shadow и семь беспилотников уничтожены над Крымом. Еще четыре БПЛА перехвачены в небе над Липецкой областью.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Крым #Минобороны РФ #ВС РФ #Storm Shadow #РСЗО «Ольха»
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