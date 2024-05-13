ВСУ атаковали Крым и ряд областей ракетами и беспилотниками

В Минобороны сообщили об очередных попытках украинских националистов атаковать объекты на территории России. Враг использовал беспилотники, РСЗО «Ольха» и западные авиационные управляемые ракеты Storm Shadow.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены 12 реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и 12 БПЛА над территорией Белгородской области», - сообщили в оборонном ведомстве.

Еще восемь ударных дронов ВСУ сбиты над Курской областью. Четыре авиационные ракеты Storm Shadow и семь беспилотников уничтожены над Крымом. Еще четыре БПЛА перехвачены в небе над Липецкой областью.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.