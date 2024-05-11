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Российская армия взяла в плен 34 военнослужащих ВСУ

Наши бойцы освободили шесть населенных пунктов в Харьковской области и ДНР.
2024-05-11 13:10:29
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

В плен в зоне спецоперации попали 34 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Боевики сдались бойцам подразделений группировки «Север».

Также на данном направлении российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Глубокое, Нескучное и Красное нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины.

Противник потерял до 170 боевиков, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, самоходная артиллерийская установка Caesar, самоходная артиллерийская установка «Богдана», четыре гаубицы Д-20, одна гаубица Д-30 и две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук».

Также в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Керамик в Донецкой Народной Республике. Потери противника на данном направлении составили почти 400 военнослужащих.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

 

#армия #Минобороны РФ #ВСУ #плен #группировка "север"
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