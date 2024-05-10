Пять БПЛА уничтожены над Московской, Брянской и Белгородской областями

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ над тремя областями: Брянской, Московской и Белгородской. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Дежурными средствами ПВО было уничтожено пять украинских БПЛА из которых: три - над территорией Брянской области, один - над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Ранее известно, что в Подольске перехватили беспилотник ВСУ, который направлялся в Москву. По предварительной информации, на месте падения БПЛА пострадавших нет, об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.