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ВС РФ освободили Кисловку и Новокалиново в зоне спецоперации

Освобожденный населенный пункт Кисловка находится в Харьковской области, а Новокалиново - на территории Донецкой Народной Республики.
2024-05-08 13:43:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Кисловка и Новокалиново. 

Кисловку, находящуюся в Харьковской области, удалось освободить в результате активных действий группировки войск «Запад», которые также улучшили положение по переднему краю. 

Кроме этого, сообщается, что в зоне ответственности этой группировки враг за сутки лишился до 55 военнослужащих и двух 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Населенный пункт Новокалиново, который находится на территории ДНР, освободили подразделения группировки «Центр». 

В зоне ответственности этой группировки за сутки неприятель потерял танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые буксируемые гаубицы Д-30 и самоходку «Гвоздика» такого же калибра, а также до 415 боевиков.

Также Вооруженные силы России в ответ на украинскую попытку нанести ущерб российской энергетике нанесли по Украине групповой удар высокоточным оружием, используя в том числе гиперзвуковой комплекс «Кинжал».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #освобождение #Харьковская область #СВО
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