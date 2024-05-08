Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Кисловка и Новокалиново.

Кисловку, находящуюся в Харьковской области, удалось освободить в результате активных действий группировки войск «Запад», которые также улучшили положение по переднему краю.

Кроме этого, сообщается, что в зоне ответственности этой группировки враг за сутки лишился до 55 военнослужащих и двух 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Населенный пункт Новокалиново, который находится на территории ДНР, освободили подразделения группировки «Центр».

В зоне ответственности этой группировки за сутки неприятель потерял танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые буксируемые гаубицы Д-30 и самоходку «Гвоздика» такого же калибра, а также до 415 боевиков.

Также Вооруженные силы России в ответ на украинскую попытку нанести ущерб российской энергетике нанесли по Украине групповой удар высокоточным оружием, используя в том числе гиперзвуковой комплекс «Кинжал».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.