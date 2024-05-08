Участники СВО поздравили ветеранов Великой Отечественной с Днем Победы

Военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации, записали поздравления для ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Минобороны России опубликовало видео с нашими бойцами.

Участники СВО поблагодарили ветеранов за бессмертный подвиг, за то, что те выстояли в тяжелых испытаниях и победили опасного и сильного врага. Они пожелали им здоровья, счастья, благополучия, мирного неба, оптимистичного настроения и долгих лет жизни. Бойцы пообещали, что сделают все, чтобы ими можно было гордиться.

«Тяжелые времена порождают сильных людей. Сильные люди порождают хорошие времена. Семьдесят лет назад именно вы породили эти хорошие времена для всех будущих поколений на нашей планете», - говорится в поздравлении военнослужащих.

В мероприятии приняли участие более тысячи участников специальной военной операции.

Ранее ветеран ВОВ Владимир Бочкарев рассказал, как, будучи мальчишкой, собирал на заводе танковые моторы. Потом, когда немного подрос, он поступил в военную авиационную школу. За несколько месяцев до победы в войне он стал техником в авиаполку и 9 мая 1945 года встретил под Кенигсбергом.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.