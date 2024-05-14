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ВС РФ освободили Бугроватку в Харьковской области

Населенный пункт был освобожден в ходе активных действий группировки войск «Север».
2024-05-14 13:30:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные освободили Бугроватку в Харьковской области, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также в Минобороны сообщили о нанесении поражения противнику в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск и Липцы. В районе Старицы удалось отразить украинскую контратаку.

Суточные потери украинской стороны в данном районе составили до 135 человек. Помимо живой силы, противник лишился нескольких единиц военной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #СВО #бугроватка
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