Российские военные освободили Бугроватку в Харьковской области, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также в Минобороны сообщили о нанесении поражения противнику в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск и Липцы. В районе Старицы удалось отразить украинскую контратаку.

Суточные потери украинской стороны в данном районе составили до 135 человек. Помимо живой силы, противник лишился нескольких единиц военной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.